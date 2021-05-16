لحظة انهيار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة غرب القدس (فيديو)

07:07 م الأحد 16 مايو 2021
لحظة انهيار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة غرب القدس (فيديو)

صورة من محتوي الفيديو

وكالات:

انهار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد.

وذكرت السلطات الإسرائيلية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن ما بين 40 إلى 60 شخصًا أصيبوا في أعقاب انهيار مدرجات في كنيس يهودي في جفعات زئيف.

وتُظهر اللقطات سقوط مئات المصلين المحتشدين في قاعات الكنيس وهم يرقصون على أنغام الموسيقى.

انهيار مدرج كنيس يهودي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جفعات زئيف

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