لحظة انهيار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة غرب القدس (فيديو)
وكالات:
انهار مدرج في كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد.
وذكرت السلطات الإسرائيلية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن ما بين 40 إلى 60 شخصًا أصيبوا في أعقاب انهيار مدرجات في كنيس يهودي في جفعات زئيف.
وتُظهر اللقطات سقوط مئات المصلين المحتشدين في قاعات الكنيس وهم يرقصون على أنغام الموسيقى.
כנראה אירוע רב נפגעים בביהכ"נ קארלין סטולין בגבעת זאב pic.twitter.com/tmJ2YBxUNO— דובי. ה. Doby H (@DobyH1) May 16, 2021
#شاهد #عاجل|| : انهيار تريبيون في #كنيس في #جفعات_زئيف. تم الإعلان عن حادث سقوط عدد من القتلى والجرحى #تل_ابيب_تحترق #اسرائيل_سقطت #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/X56HAiENMv— فلسطين اليوم 🇵🇸 (@qsndy) May 16, 2021
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