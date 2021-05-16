وقف التوسع الاستيطاني وحل الدولتين.. رسالة مصر في مجلس الأمن حول فلسطين (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عبر إقرار حل الدولتين باعتباره أفضل الحلول، والخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي.

وقال شكري، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الافتراضية لبحث تطورات الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين، إن مصر لا ترى سبيلاً لحل الأزمة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة، لافتًا إلى أن مصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة.

وتابع شكري أن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متتالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي، مضيفًا أن حل الدولتين لا زال هو الخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي، وأنه من المهم إعادة تفعيل اللجنة الرباعية لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الضفة الغربية والقدس شهدتا توسعا كبيرا في سياسة التهجير القسري والاستيلاء على المنازل، مضيفًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عانت تدهورا كبيرا على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، وأن التهجير القسري سياسة إسرائيلية ممنهجة.

ولفت إلى أن آمال تحقيق السلام في المنطقة تتبدد شيئا فشيئا بسبب عدم وضع حدًا للصراع، منذ إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ نحو 42 عامًا.

ودعا مجلس الأمن أن يلتفت إلى حجم الأزمة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه آملاً في تحقيق تهدئة تتيح للجميع فرصة لالتقاط أنفاسهم واستخلاص العبر والتفكير في الأسباب التي أوصلت إلى النتائج الحالية التي تشهدها المنطقة.

وشدد على أن الوضع الحالي للأزمة لم يكن وليد اللحظة، لكنه نتيجة الاحتقان عبر التراجع المنتظم لكل جهود إحلال السلام في المنطقة.