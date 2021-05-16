أطباء بلا حدود: عيادة تابعة لنا في غزة تضررت جراء قصف إسرائيلي
غزة- (بي بي سي):
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن عيادة تابعة لها مدينة غزة تضررت بفعل قصف جوي إسرائيلي للمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في أضرار بغرفتي التعقيم والانتظار دون أن يسفر الأمر عن إي إصابات بشرية في العيادة.
وأشارت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة دفع الكثير من العاملين في فرع المنظمة في غزة إلى الفرار من منازلهم، مشددة على أن الضرر الذي لحق بالعيادة يدل على أن " لا مكان أمن في غزة".
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