الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انزعاجه الشديد من استهداف المدنيين في قطاع غزة

نيويورك- (أ ش أ ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن انزعاجه الشديد بسبب حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وتدمير الطيران الإسرائيلي مبنى برج الجلاء الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن جوتيريش شعر بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية بناية شاهقة في مدينة غزة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظمات الإعلامية الدولية"، كما أبدى سخطه لتزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولاسيما مقتل عشرة أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ في غزة، زعم أنها كانت تستهدف قياديا في حماس.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام جوتيريش أكد أن أي استهداف للمنشآت المدنية والإعلامية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي تجنبه مهما كان الثمن.