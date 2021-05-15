البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام مسؤولية أساسية
وكالات
أعلن البيت الأبيض، أنه أبلغ الإسرائيليين بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام مسؤولية أساسية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وكان الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال: "نشعر بالصدمة والذعر إزاء قصف إسرائيل المروع مبنى يضم مكتبنا في غزة".
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقًا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي بـ6 صواريخ عبر طائرتين حربيتين، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.
وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بالإضافة إلى مكاتب محامين.
الخبر التالى:أبو الغيط: العدوان على غزة والقدس عرّى إسرائيل عالميًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
242120
عدد المصابين
-
179261
عدد المتعافين
-
14150
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161793457
عدد المصابين
-
139602600
عدد المتعافين
-
3357400
عدد الوفيات
إعلان