البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام مسؤولية أساسية

وكالات

أعلن البيت الأبيض، أنه أبلغ الإسرائيليين بأن ضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام مسؤولية أساسية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وكان الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال: "نشعر بالصدمة والذعر إزاء قصف إسرائيل المروع مبنى يضم مكتبنا في غزة".

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقًا بالكامل وسوّي بالأرض، إثر قصفه من قبل سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي بـ6 صواريخ عبر طائرتين حربيتين، حسبما ذكرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بالإضافة إلى مكاتب محامين.