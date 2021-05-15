الرئاسة الفلسطينية تؤكد: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

02:15 م السبت 15 مايو 2021
الرئاسة الفلسطينية تؤكد: لا سلام دون دولة مستقلة عاصمتها القدس

اثار القصف الاسرائيلي على غزة

رام الله- أ ش أ:

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه من دون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك سلام أو أمن لأحد، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأدانت الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، وراح ضحيتها عائلة كاملة من أبناء غزة، موضحة أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

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القدس غزة فلسطين إسرائيل

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