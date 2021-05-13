كندا: إعطاء ١٦.٨ مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

05:12 م الخميس 13 مايو 2021
كندا: إعطاء ١٦.٨ مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

أوتاوا- (د ب أ):

ش أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن إعطاء 5ر16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 328 ألفا و472 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 20 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في كندا 31ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 24 ألفا و755 حالة وفاة.

ومضى عام و15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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