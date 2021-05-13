استعادة الكهرباء في تايوان بعد انقطاع مؤقت بسبب عطل بمحطة للطاقة

تايبيه- (د ب ا):

شهدت تايوان، الخميس، انقطاعا للكهرباء بسبب عطل مفاجئ في محطة كهرباء بجنوب البلاد .

وقالت الحكومة في رسالة تحذيرية أرسلتها على هواتف المواطنين إن النظام ليس لديه القدرة الكهربائية الكافية بسبب انقطاع الخدمة في محطة هسينتا للكهرباء، التي تقع في مدينة كاوهسيونج بجنوب الجزيرة.

ووفقا لشركة الكهرباء الحكومية، التي تدير المحطة، فإن انقطاع الكهرباء نجم عن عطل في محطة فرعية للتوزيع.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية عندما أعلنت عودة التيار الكهربائي نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش) إن نحو 11.39 مليون أسرة في بعض المناطق، منها تايبيه، تضرروا من انقطاع الكهرباء.

وكانت وردت بعض التقارير التي تفيد بحصار أشخاص في مصاعد لدى انقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء المركزية إن شركات أشباه المواصلات قالت إنها تبنت إجراءات لتقليص التداعيات المحتملة على عملياتها.

وقدمت رئيسة تايوان تساي انج وين اعتذارها للمواطنين في مؤتمر صحفي تلفزيوني عن حدوث أي إزعاج، قائلة إن هذه الحادثة تبرز أهمية التوزيع المتوازن للكهرباء وإدارة مخاطر شبكة الطاقة.