صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط جولة جديدة من الهجمات الصاروخية

تل أبيب-(د ب أ):

أُطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب، وسط ما يبدو أنه جولة خامسة من الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، في ظل المواجهة المتصاعدة بين الحكومة الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.

وسمع دوي انفجارات داخل المدينة، بعد مرور أقل من يوم على الهجمات الصاروخية التي شهدتها تل أبيب الليلة الماضية.