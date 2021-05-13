صحيفة أمريكية: واشنطن تضغط من أجل خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

واشنطن- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حول أخر تطورات الوضع بين الجانبين الفلسطيني-الإسرائيلي، أن أهم ما يمكننا القيام به الآن هو الضغط من أجل خفض التصعيد.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن وكبار مستشاريه للأمن القومي تجنبوا لعب دور علني كبير أو الانحياز إلى طرف بعينه في هذه الأزمة، التي أشعلتها سلسلة من الخلافات في القدس في الأيام الأخيرة، وتجلت ذروتها في هجمات حماس الصاروخية على القدس وعمليات الانتقام الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال "إن يتوقع انتهاء أعمال العنف قريبًا".