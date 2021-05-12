بعد تغريدة محمد صلاح.. رئيس وزراء بريطانيا يدعو للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

04:06 م الأربعاء 12 مايو 2021
بعد تغريدة محمد صلاح.. رئيس وزراء بريطانيا يدعو للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

بوريس جونسون

(وكالات)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس والتراجع عن الحافة، وذلك بعد تغريدة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكتب جونسون على تويتر "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

كان محمد صلاح، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى قادة العالم، ورئيس وزراء بريطانيا بالتدخل لوقف قتل الأبرياء.

وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى رئيس وزراء بريطانيا قائلا: "إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي على مدار السنوات الأربع الماضية.. وذلك من أجل بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إسرائيل الأراضي الفلسطينية محمد صلاح القدس

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