بعد تغريدة محمد صلاح.. رئيس وزراء بريطانيا يدعو للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

(وكالات)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين إلى ضبط النفس والتراجع عن الحافة، وذلك بعد تغريدة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكتب جونسون على تويتر "تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وسقوط ضحايا مدنيين، ونريد أن نرى وقفا عاجلا لتصعيد التوتر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

I am urging Israel and the Palestinians to step back from the brink and for both sides to show restraint. The UK is deeply concerned by the growing violence and civilian casualties and we want to see an urgent de-escalation of tensions.

كان محمد صلاح، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى قادة العالم، ورئيس وزراء بريطانيا بالتدخل لوقف قتل الأبرياء.

وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى رئيس وزراء بريطانيا قائلا: "إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي على مدار السنوات الأربع الماضية.. وذلك من أجل بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل".

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson