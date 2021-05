قصف واغتيالات وتهديد بالأسوأ.. آخر التطورات في غزة والضفة (فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود

شهد قطاع غزة الليلة الماضية، أعنف سلسلة غارات إسرائيلية منذ حرب 2014 في القطاع، حيث استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية وألحق الدمار في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال المقرات الحكومية في قطاع غزة، وأعلنت إسرائيل اغتيالها عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع.

يأتي هذا التصعيد في وقت تصاعد فيه التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

ضحايا القصف

سقط 43 قتيلاً ضحية القصف الإسرائيلي، بحسب أحدث حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من بين القتلى 13 طفلا و3 سيدات، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 296 إصابة بجروح مختلفة.

تدمير مراكز أمنية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن الطائرات الإسرائيلية دمرت جميع مباني مقر قيادة الشرطة في القطاع.

وأوضح أن المقرات التي قصفت هي مقرات الشرطة، والداخلية، والمخابرات، والجوازات، ومديرية التدريب، ومواقع الأمن والحماية، القادسية، والميناء، والبحرية، غرب غزة، شمال غزة، الكلية الشرطية، جهاز الأمن الداخلي، ومراكز الشرطة بعدة مدن في القطاع.

وقبل ساعات، دمرت غارات إسرائيلية مبنى مكونا من عدة طوابق في غزة، في تجدد للقصف على القطاع، وفي المقابل أعلنت حركة حماس إطلاق نحو 200 صاروخ صوب مدن إسرائيلية، ردا على قصف الأبراج السكنية في غزة.

قصف الأبراج

على مدى يوم الثلاثاء، قصف الاحتلال عدد من المنازل السكنية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة، كما استهدفت طائراته الأبراج السكنية العالية.

كان أبرز الأبراج المُستهدفة هو "برج هنادي" قُرب دوار الميناء غرب القطاع والمكون من 13 طابقا، بعدة صواريخ تحذيرية قبل أن تقوم مقاتلاته الحربية باستهدافه وتدميره وتسويته بالأرض.

ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس.

وبعد ساعات، قصفت طائرات الاحتلال برج الجوهرة ودمرته بشكل كامل.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن البرج كان يشغل معظمه مؤسسات إعلامية، أبرزها؛ الوكالة الوطنية للإعلام، وصحيفة فلسطين، وقناة العربي، وقناة الاتجاه العراقية، وقناة النجباء، قناة السورية، وقناة الكوفية، وقناة المملكة، ووكالة apa المحلية، ووكالة سبق 24، ومنتدى الإعلاميين، والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية.

استهداف القيادات

وقتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية، الثلاثاء، استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لوكالة فرانس برس: "استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة".

وأوضح مصدر طبي أنه "وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة شهيدان وثمانية مصابين آخرين بينهم امرأة وطفلاها"، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته "حرجة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تنفيذ غارة على غزة قتل فيها قائد وحدة الصواريخ الخاصة بسرايا القدس في حركة الجهاد الإسلامي سامح عبد المملوك، وكان برفقته مسؤولين في السرايا.

كما قُتل محمد سليم حسن أبو العطا، أحد قادة الوحدة الصاروخية التابعة لسرايا القدس، وهو شقيق بهاء أبو العطا الذي قتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة عام 2019، وأدى مقتله إلى موجة من القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بيان مقتضب أن غارة إسرائيلية استهدفت مكانا كان يتواجد فيه عناصر لها، وقالت: "يوجد لدينا شهداء ومفقودون" من دون مزيد من التفاصيل.

500 هدف لإسرائيل و"القادم أعظم"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه استهدف "500 هدف في القطاع"، مُهددًا بأن "القادم أعظم".

وقال إنه نفذ "موجات كبيرة جدا" من الغارات الجوية على "أهداف حماس"، مشيرا في بيانه إلى أنه يستهدف 5 مجموعات من الأهداف وهي؛ المباني متعددة الطوابق التي تستخدمها "المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنها سيواصل العمل ضدها.

وأضاف أنه استهدف "أهداف ومصالح تحت الأرض"، كما هدد بالقول: "القادم أعظم".

وأكد جيش الاحتلال "القضاء على واستهداف كبار القادة"، مشيرا إلى أنه في الليلة الماضية وفي عملية مشتركة مع جهاز الشاباك "تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى".

كما زعم أنه استهدف "راجمات الصواريخ تحت الأرض"، و"منازل قادة نزلوا تحت الأرض"، قائلاً إنه "تم استهداف منازل مسؤولين كبار في الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة بسام عيسى وقائد لواء خانيونس رافع سلامة وقائد الاستخبارات العسكرية محمد يازووي.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن حملة اعتقالات واسعة، زاعمًا أنها طالت "عشرات من نشطاء حماس" في منطقة الضفة الغربية.