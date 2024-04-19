مواطن أمريكي يشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب - صور

كتبت- مصراوي

أشعل مواطن أمريكي النار في نفسه اليوم الجمعة، خارج قاعة المحكمة حيث تجري محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جنائية.

كان الرجل، الذي تعرفت عليه الشرطة على أنه ماكسويل أزاريلو من سانت أوغسطين بولاية فلوريدا، في منطقة الاحتجاج المحددة بالخارج.

في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، قال رئيس قسم إدارة شرطة نيويورك، جيفري بي مادري، للصحفيين إن أزاريلو دخل وسط الحديقة، وخلط ملابسه، وفتح حقيبة ظهر وأخرج وألقى العديد من الكتيبات على الأرض. ثم أخرج عبوة، وسكب مسرعًا سائلًا على نفسه، وأشعل النار في نفسه، وسقط على حاجز للشرطة، ثم سقط على الأرض، وفقا لشبكة إن بي سي الأمريكية.

وقالت مفوضة مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك لورا كافانا للصحفيين، إن الرجل نُقل إلى وحدة الحروق في مركز وايل كورنيل الطبي. وفي لحظة المؤتمر الصحفي، كان لا يزال على قيد الحياة ولكنه في حالة حرجة.

وقالت كافانا، إن أربعة من ضباط الشرطة وضابط محكمة أصيبوا بجروح طفيفة من جراء التعامل مع الحريق.

قالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أزاريلو كان يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة.

قال نائب مفوض العمليات كاز دوتري إن سلطات إنفاذ القانون نشرت فريق بحث لفرقة المتفجرات في حالة عدم العثور على أجهزة في المنطقة.

وقالت ثلاثة مصادر في إنفاذ القانون لشبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق، إن الرجل يبدو أنه كان من أتباع بعض نظريات المؤامرة وربما كان يعاني من مشاكل عاطفية. وقالت المصادر إنه ربما يكون قد نشر نيته في إشعال النار في نفسه مسبقا.

وتعود القضية التي يحاكم بشأنها الرئيس السابق إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها عام 2016.

وتتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز كي تتستر على علاقة جنسية قبل عشر سنوات مع الرئيس السابق.