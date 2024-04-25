إعلان

BBC

إيران: مقتل إرهابيين اثنين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق البلاد

11:57 م الخميس 25 أبريل 2024

ارشيفية طائرة مسيرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن القوات الامنية الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة على سيارة للإرهابيين في ضواحي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مساء اليوم الخميس أن الهجوم أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين.

وأضافت أن سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري إن سيارتين للشرطة الإيرانية تعرضتا، لاعتداء من قبل إرهابيين على طريق بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.

طائرة مسيرة القوات الامنية الإيرانية إيران مقتل إرهابيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نادي الأسير الفلسطيني: الإفراجات المحدودة لمعتقلين إداريين يقابلها مزيد من التصعيد في أوامر الاعتقال

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صفقة إسرائيل وبريطانيا.. لماذا تختار الدول رواندا لترحيل اللاجئين إليها قسرًا؟
بينهم مروان عطية.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في لقاء مازيمبي الكونغولي