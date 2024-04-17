عواصف رعدية "تغرق" بعض دول الخليج في فيضانات عارمة (صور)

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة باستقال حكومة نتنياهو وإعادة الأسرى

أبوظبي - (ا ف ب)

لا تزال عدة دول خليجية الأربعاء غارقة في الفيضانات والأوحال بسبب العاصفة القوية التي ضربتها خلال الساعات الأخيرة مخلفة قتلى خاصة في سلطنة عمان حيث قتل 19 شخصا، بينهم أطفال مدارس، وخسائر مادية معتبرة.

خلفت الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدتها عدة دول خليجية خلال الأيام الأخيرة خسائر بشرية ومادية ثقيلة خاصة في سلطنة عمان التي أحصت وحدها مقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم أطفال مدارس.

في الإمارات، تشهد دبي فوضى عارمة الأربعاء مع استمرار انقطاع طرق رئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار، غداة عاصفة ترافقت مع أمطار بمستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدت إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة.

وطلبت الشركة المشغلة لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه إلى أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث عدد الركاب الدوليين، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المتحدث باسم شركة "مطارات دبي" إنه "نظرا للظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات، ينصح مطار دبي الدولي المسافرين بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى".

وأفاد عن "استمرار تأخير رحلات وتحويل" مسارات أخرى مؤكدا أن الشركة تعمل جاهدة "لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية".

ولا تزال طرقات كثيرة مغلقة بسبب تجمع مياه الأمطار. وقد أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مركبات تعود أدراجها على طريق سريع يربط إمارة الشارقة بأبوظبي مرورا بدبي.

ولقي رجل حتفه في إمارة رأس الخيمة. وكتبت شرطة الإمارة على منصة إكس "وفاة مواطن في السبعين من عمره بعد أن جرفت مياه السيول مركبته أثناء محاولته دخول وادي اصفني في رأس الخيمة".

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن الإمارات شهدت الثلاثاء هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1949، أي قبل تأسيس الاتحاد عام 1971.

وأشار إلى أنه "تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين (في إمارة أبوظبي)، حيث بلغت 254,8 ملم في أقل من 24 ساعة".

في البحرين أيضا، حوصر العديد من السائقين والسكان جراء الفيضانات.

وروت البحرينية آمال السيد لوكالة الأنباء الفرنسية كيف دخلت المياه إلى الطابق الأرضي من منزلها في العاصمة المنامة. وقالت:"بناء على تحذيرات الارصاد الجوية، نقلنا بعض الحاجات ولكننا لم نستطع نقل الأثاث... وللأسف دهمتنا المياه خلال ربع ساعة منذ بدء تساقط الأمطار ولم تنفع احتياطاتنا بشيء".

في السعودية، نشرت قناة "الإخبارية" الحكومية مقاطع فيديو تُظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.

وعُلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين، فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية، أن تكون الدراسة والعمل عن بُعد الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ووصلت العاصفة إلى هذه الدول الثلاثاء علما بأنها تضرب سلطنة عُمان منذ الأحد إذ تسببت السيول فيها بمصرع 19 شخصا ومحاصرة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن قطاع البحث والإنقاذ الثلاثاء أنه تم العثور على جثة رضيع "ليرتفع عدد الوفيات إلى 19" مشيرا إلى أن البحث جار عن مفقودَين آخرَين.