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إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في هجوم رفح مقابل صفقة حقيقية

11:22 م الخميس 25 أبريل 2024

إسرائيل

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قالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الحكومة مستعدة لإعادة تقييم عملية رفح كجزء من صفقة تبادل أسرى حقيقية ولكن ليس إنهاء الحرب.

وتابعت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن الحكومة ستكون على استعداد لإعادة النظر في عمليتها المخطط لها في رفح إذا كان هناك عرض حقيقي لاتفاق خاص بتبادل الأسرى مقابل الهدنة مع حماس، لكنها لن تتنازل عن إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات المسؤول وسط تقارير إعلامية عبرية، تفيد بأن إسرائيل تخلت عن مطالبتها السابقة بالإفراج عن 40 من الأسرى على الأقل في إطار أي اتفاق.

صفقة تبادل أسرى إسرائيل عملية رفح التصديق على الخطط العسكرية بعملية رفح
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