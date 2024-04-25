إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في هجوم رفح مقابل صفقة حقيقية

مصراوي

قالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الحكومة مستعدة لإعادة تقييم عملية رفح كجزء من صفقة تبادل أسرى حقيقية ولكن ليس إنهاء الحرب.

وتابعت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن الحكومة ستكون على استعداد لإعادة النظر في عمليتها المخطط لها في رفح إذا كان هناك عرض حقيقي لاتفاق خاص بتبادل الأسرى مقابل الهدنة مع حماس، لكنها لن تتنازل عن إنهاء الحرب.

وتأتي تصريحات المسؤول وسط تقارير إعلامية عبرية، تفيد بأن إسرائيل تخلت عن مطالبتها السابقة بالإفراج عن 40 من الأسرى على الأقل في إطار أي اتفاق.