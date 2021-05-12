الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

09:03 ص الأربعاء 12 مايو 2021
الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد

طهران (د ب أ)-

قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اليوم الأربعاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو القادم.

وذكرت محطة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية أن أحمدي نجاد وصل إلى وزارة الداخلية للتسجيل للانتخابات الرئاسية.

ويتعين، ووفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.

وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل.

وكان المجلس رفض ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017.

ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.​

محمود أحمدي نجاد إيران الانتخابات الرئاسية
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