مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في الداخل الإسرائيلي (فيديوهات)

وكالات

اندلعت مواجهات ليلية بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في عدة مدن بالداخل الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتدخلت الشرطة الإسرائيلية في الاشتباكات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، على متظاهرين فلسطينيين في مدينة أم الفحم.

ووقعت مواجهات في مدينتي اللد والرملة وعدد من مدن الداخل بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وأحرق شبانا في مدينة الرملة عشرات السيارات للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفًا على حياتهم.

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من الضفة الغربية إلى مدينة اللد بشكل فوري.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.

