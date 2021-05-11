إنطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وسماع دوي انفجارات وسط المدينة

08:29 م الثلاثاء 11 مايو 2021
إنطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وسماع دوي انفجارات وسط المدينة

ارشيفية

تل أبيب - (د ب أ)

أنطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء، وسُمع دوي عدة انفجارات في وسط المدينة.

وجاء التحذير من سقوط صاروخ بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مبنى يضم مكاتب أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال شهود عيان مساء اليوم إن القوات الإسرائيلية حذرت سكان المبنى الذى يطلق عليه اسم برج هنادى قبل الهجوم وطلبت منهم المغادرة.

وكان متحدث باسم حماس قد هدد في وقت سابق بشن هجوم صاروخي "عنيف" على تل أبيب إذا تم تدمير مبنى برج هنادي.

وأطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة مئات الصواريخ على إسرائيل طوال اليوم الثلاثاء، بينما قصفت إسرائيل القطاع الساحلي الصغير بضربات جوية.

تل أبيب صافرات الإنذار دوي انفجارات إسرائيل

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