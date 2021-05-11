إيران تشكك في الرواية الأمريكية حول حادث عسكري في مضيق هرمز

طهران - (د ب أ)

شكك الحرس الثوري الإيراني في وصف واشنطن لحادث عسكري وقع في مضيق هرمز.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء إن "إطلاق النار الذي كان بلا هدف" لم يصدر من بحرية الحرس الثوري الإيراني بل صدر عن البحرية الأمريكية والتي تسببت في وجود وضع خطير.

وأضاف البيان إن الحدود المائية لإيران هي "خط أحمر" وأن الدولة سترد "بصورة ثابتة " على أي انتهاك.

وجاء في رواية البنتاجون(وزارة الدفاع الأمريكية) أن السفن الأمريكية أطلقت يوم الاثنين حوالي 30 طلقة تحذيرية بعد أن اقترب 13 زورق "هجوم سريع" من الذراع البحري للحرس الثوري الإيراني، "بشكل غير آمن "من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكية في المضيق.

ووقعت حوادث أخرى في مضيق هرمز الواقع بين الخليج وخليج عمان والذي يعتبر أحد أهم ممرات الشحن في جميع أنحاء العالم.ويجري شحن ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية عبر هذا المضيق.