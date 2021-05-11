أنا إله" وأكره الجميع.. من هو منفذ هجوم مدرسة قازان الروسية؟

وكالات:

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن مُطلق النار الذي أوقع 8 قتلى على الأقل داخل مدرسة في مدينة قازان قبل أن يُلقى القبض عليه يُدعى إلناز غلافييف.

ووفق وسائل إعلام روسية، فإن الشاب تخرج من هذه المدرسة قبل 4 سنوات وكان يدرس البرمجة في الصف الرابع والأخير بكلية "تيسبي" في قازان، لكن تم فصله من الكلية في 26 أبريل الماضي بسبب نتائجه الدراسية السيئة.

وقال زملاء له في الكلية إنه "كان شخصا منغلقا على نفسه وهادئا يتجنب النزاعا".

ويعد يومين من فصله حصل الشاب على رخصة لحيازة بندقية تركية الصنع موديل عام 2017، وهو نفس السلاح الذي استخدمه "سفاح كيرتش" فلاديسلاف روسليكوف لتنفيذ هجومه في أكتوبر علم 2018. وتعد من أرخص البنادق الآلية ويتراوح سعرها بين 400 و500 دولار.

قبل الهجوم بفترة وجيزة، أنشأ غلايافييف حسابا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك نواياه. وقبل ساعة من وقوع المأساة كتب إنه يعتزم أن "يقتل كمية كبيرة من النفايات الحيوية ثم يطلق النار على نفسه"، بحسب "روسيا اليوم".

قال خلال أسجواب أولي في مركز الشرطة بعد اعتقاله إنه يكره الجميع، وإنه تعلم كيفية صنع القنابل عبر الإنترنت. وأكد الشاب أنه جاء إلى المدرسة بمفرده، وكان يريد "أن يعرف الجميع أنه إله"، موضحا أنه أدرك أنه "إله" قبل حولي شهرين.

وقال مصدر أمني لوكالة "نوفوستي" إن الشاب سيخضع لفحص شامل من علماء النفس والأطباء النفسيين.