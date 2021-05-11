دبلوماسي أمريكي: بايدن وبوتين اتفقا على استئناف الحوار حول قضايا الأمن ونزع السلاح
موسكو - أ ش أ
أكد مبعوث الأمم المتحدة الدائم لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، السفير روبرت وود، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي كنزع السلاح والقضايا الأمنية الناشئة.
وقال وود، خلال مناقشة مواضيعية عامة بالمؤتمر: "اتفق الرئيس بايدن والرئيس بوتين على بحث مناقشات الاستقرار الاستراتيجي على مستوى نزع السلاح والقضايا الأمنية الناشئة"، مضيفا: "نحن في عمار عملية التحضير لتلك المناقشات"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وأشارت الوكالة الروسية إلى إعلان بايدن، الأسبوع الماضي، الترتيب لاجتماع مبدئي مع بوتين، الشهر المقبل، لافتة إلى إعلان البيت الأبيض في وقت سابق عن دعوة الرئيس الأمريكي نظيره الروسي للقاء في بلد أوروبي، فيما قال الكرملين إنه يجري بحث الموعد المحتمل لذلك اللقاء.
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