الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات نتنياهو: القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ​

01:53 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات نتنياهو: القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية ​

نبيل أبو ردينة

رام الله- (أ ش أ):

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنها حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.

وأفادت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الإثنين، أن ذلك جاء تعقيبا على تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وإلى طريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام.

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