إيران تؤكد رسميا إجراء محادثات مع السعودية
طهران- (د ب أ):
أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن محادثات جرت بالفعل بين الجمهورية الإسلامية والسعودية.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده القول إن "الهدف من المحادثات الإيرانية السعودية كان مناقشة العلاقات الثنائية والإقليمية".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف مؤخرا أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من يناير 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مدانا بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".
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