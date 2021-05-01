فرنسا تدين العقوبات الروسية ضد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين

11:46 م السبت 01 مايو 2021
فرنسا تدين العقوبات الروسية ضد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين

جان إيف لودريان

وكالات:

دان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين، والتي طالبت نائب برلماني فرنسي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وقال لوديريان، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "أدين بشدة الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحق عدد من المسؤولين الأوروبيين ضمنهم نائب فرنسي، وننتظر من روسيا تصرفا مسؤولا لتخفيف حدة التوتر".

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، منع ثمانية من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا. وجاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

وتم اتخاذ هذه الخطوة ردًا على الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، في 2 و22 مارس الماضي، ضد ستة مواطنين روس.

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، في أدنى مستوياتها، "بفضل جهود بروكسل".

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب، في الأسابيع الأخيرة؛ وأعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس.

جان إيف لودريان فرنسا تويتر الاتحاد الأوروبي

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