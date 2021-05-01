صلاة لمدة شهر.. بابا الفاتيكان يتضرع أملاً في إنهاء جائحة كورونا

11:03 م السبت 01 مايو 2021
صلاة لمدة شهر.. بابا الفاتيكان يتضرع أملاً في إنهاء جائحة كورونا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ)

بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، شهرًا من الصلاة من أجل إنهاء جائحة كورونا، اليوم السبت، في كنيسة صغيرة في كاتدرائية القديس بطرس.

وكان نحو 150 شخصًا قد حضروا الصلاة.

وسيتكرر ماراثون الصلوات الآن في مختلف مواقع الزيارات المقدسة في جميع أنحاء العالم كل يوم في مايو.

وتجذب الأماكن المقدسة التي تم اختيارها للصلاة الزواربشكل روتيني، ويشمل ذلك مواقع في أيرلندا وفرنسا ونيجيريا، وستقود كل صلاة عائلة محلية باستخدام مسبحة باركها البابا.

وسيتم بث الصلوات كلها على الهواء مباشرة.

وستختتم الصلوات في 31 مايو عندما يؤدي البابا صلاة أخرى في حدائق الفاتيكان.

البابا فرنسيس الفاتيكان فيروس كورونا روما

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