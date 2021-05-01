الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تقوّض عملها القنصلي في بلادنا

موسك- أ ش أ:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، أن الولايات المتحدة قوضت بشكل مستقل عملها القنصلي في روسيا.

وقالت زاخاروفا وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لعدة سنوات، لم تكن الولايات المتحدة تعمل فقط بشكل شائن في المجال القنصلي، بل قوضت جميع أعمالها القنصلية لقد فعلوا ذلك بأنفسهم، لكنهم في الوقت نفسه يتحججون بعض إجراءات الجانب الروسي، وهذا غير صحيح".

وأعلنت السفارة الأمريكية في موسكو في وقت سابق عن انخفاض حاد في الخدمات المقدمة للروس، وسيتم تقديم الخدمات القنصلية للأميركيين فقط ولعدد محدود من الحالات العاجلة.