الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا إجراءات كورونا وأزمة أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية بالإجراءات الرامية للوقاية من فيروس كورونا التي تم اتخاذها في تركيا لضمان سلامة السياح، حسبما ذكر الكرملين في بيان عن المكالمة الهاتفية.

كما بحث بوتين وأردوغان إمكانية إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي في تركيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأبلغ بوتين أردوغان، بناء على طلبه، بالنهج الروسي لحل الأزمة الأوكرانية، وفقا للكرملين.

وناقش بوتين وأردوغان ملفات ليبيا وسورية وناجورنو- كاراباخ وبناء قناة اسطنبول.