مقتل 5 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا.

وقالت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "إيه بي سى"، اليوم الخميس، إنه تم ضبط مشتبه به داخل أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، وأنه لا يوجد خطر على المواطنين فى الوقت الحالى، إلا أن السلطات لم تفصح عن هويته أو دوافعه

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت مؤخرا عددا من حوادث إطلاق النار المتفرقة فى عدة ولايات ما دعا الرئيس جو بايدن إلى مطالبة البرلمان بسرعة تبنى قوانين من شأنها الحد من تلك الظواهر وفرض المزيد من القيود على امتلاك الأسلحة