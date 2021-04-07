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واشنطن: مستعدون لرفع عقوبات إيران التي لا تتسق مع الاتفاق النووي

11:36 م الأربعاء 07 أبريل 2021
واشنطن: مستعدون لرفع عقوبات إيران التي لا تتسق مع الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (ا ف ب)

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للامتثال للاتفاق النووي، بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. لكن الخارجية لفتت إلى أن "المحادثات النووية الإيرانية ستكون صعبة لعدة أسباب منها الافتقار إلى الثقة بين طهران وواشنطن".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للامتثال للاتفاق النووي، بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015.

وأوضح نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحافيين: "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق. لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك".

لكن الخارجية الأمريكية لفتت إلى أن "المحادثات النووية الإيرانية ستكون صعبة لعدة أسباب منها الافتقار إلى الثقة بين طهران وواشنطن".

هذا المحتوى من

AFP
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