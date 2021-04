وزير الخارجية الأمريكية يعلق على الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

وكالات:

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن.

وقال بلينكن في تغريدة له على موقع تويتر: "تشرفت بالتحدث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق وزيرًا للخارجية".

وأضاف: "متفائل بشأن الطريق إلى الأمام بعد مراجعة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية".

It was a privilege to speak with Iraqi Foreign Minister Dr. Fuad Hussein at my first U.S.-Iraq Strategic Dialogue as Secretary of State. I'm optimistic about the road ahead after the review of the progress we've made in each area of our broad and strategic partnership. pic.twitter.com/Z6HozvRZRk