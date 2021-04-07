وزير الخارجية الأمريكية يعلق على الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

وكالات:

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن.

وقال بلينكن في تغريدة له على موقع تويتر: "تشرفت بالتحدث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق وزيرًا للخارجية".

وأضاف: "متفائل بشأن الطريق إلى الأمام بعد مراجعة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية".