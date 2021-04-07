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وزير الخارجية الأمريكية يعلق على الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

08:33 م الأربعاء 07 أبريل 2021
وزير الخارجية الأمريكية يعلق على الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

أنتوني بلينكن

وكالات:

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن.

وقال بلينكن في تغريدة له على موقع تويتر: "تشرفت بالتحدث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق وزيرًا للخارجية".

وأضاف: "متفائل بشأن الطريق إلى الأمام بعد مراجعة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية".

أنتوني بلينكن زير الخارجية الأمريكية لعراق اشنطن ويتر ؤاد حسين لولايات المتحدة زير الخارجية العراقي

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