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المفوضية الأوروبية تدين الإساءة الدبلوماسية التركية لرئيستها

06:31 م الأربعاء 07 أبريل 2021
المفوضية الأوروبية تدين الإساءة الدبلوماسية التركية لرئيستها

رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ)

أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن خيبة أملها بشأن إبعاد رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين لتجلس على أريكة، بينما تم توفير مقعد لنظيرها من المجلس الأوروبي شارل ميشيل بجوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولم يكن هناك سوى مقعد واحد متاحًا بجوار أردوغان خلال اجتماع معه، وتم توجيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إليه، بينما اضطرت فون دير لاين إلى الجلوس على أريكة بعيدًا، مما أثار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي عن التحيز الجنسي أو الإساءة المتعمدة ضد المفوضية.

وبدت فون دير لاين مندهشة في مقاطع الفيديو التي تم تداولها بعد الاجتماع، لدى جلوسها مع بدء الاجتماع.

وصرح المتحدث باسمها إريك مامر للصحفيين اليوم الأربعاء "من الواضح أن الرئيسة فوجئت" مضيفًا أنها طلبت من فريقها "إجراء جميع الاتصالات المناسبة" لضمان عدم تكرار ذلك.

وأضاف مامر: "الأمر المهم هو أن الرئيسة كان يجب أن تجلس بالضبط بنفس الطريقة التي يجلس بها رئيس المجلس الأوروبي والرئيس التركي. دعوني أؤكد أن الرئيسة تتوقع أن تتم معاملة المؤسسة التي تمثلها وفقا للبروتوكول المطلوب".

وقالت فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الثلاثاء إنهما يتوقعان أن يساعد اجتماع يعقدانه مع أردوغان في إضافة "زخم جديد" للعلاقات، لكنهما أعربا عن قلقهما بشأن قضايا حقوق الإنسان في تركيا.

تركيا الاتحاد الأوروبي الإساءة الدبلوماسية أورزولا فون دير لاين رجب طيب أردوغان

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