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مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

05:35 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

مجلس الوزراء السوداني

وكالات:

ألغى مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، قانون مقاطعة إسرائيل، الذي يمنع دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، حسبما ذكرت "يورو نيوز".

وكان يقوم قانون مقاطعة إسرائيل في السودان على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

ومنع قانون المقاطعة دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اعتبر القانون كل البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيها، مهما كانت نسبته، منتجًا محظورًا.

وأعلن السودان التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية في شهر أكتوبر من 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيًا على الزراعة.

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