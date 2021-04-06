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روسيا تفرض غرامة على "تيك توك" بسبب مقاطع فيديو حول احتجاجات غير مرخصة

03:28 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
روسيا تفرض غرامة على "تيك توك" بسبب مقاطع فيديو حول احتجاجات غير مرخصة

تيك توك

موسكو - أ ش أ

فرضت إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، غرامة على تطبيق (تيك توك) قدرها 2.6 مليون روبل ( حوالي 34 ألف دولار) بسبب الإخفاق غير المنتظم بحذف المعلومات غير القانونية، بما في ذلك الفعاليات غير المرخصة.

وذكر المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وفقا لوكالة أنباء (نوفوستي)، أن قاضي المحكمة اعتبر تطبيق "تيك توك" مذنباً بموجب الجزء الثاني من المادة 13.41 من القانون الروسي للجرائم الإدارية، وفرض عقوبة إدارية عليه قدرها 2.6 مليون روبل(نحو 34 ألف دولار).

كانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والمعلومات "روسكومنادزور" قد حررت - خلال فبراير ومارس الماضيين - محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة الروسية عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

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تيك توك احتجاجات غير مرخصة حذف المعلومات غير القانونية فيديو تيك توك

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