الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى ألمانيا عبر الأردن لإجراء فحوص طبية

رام الله - (أ ف ب)

على متن طوافة أردنية، نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الاثنين، إلى العاصمة الأردنية ليسافر من بعدها إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية. وقد استغل عباس سفرته ليعلق على الأحداث التي شهدتها الأردن متمنيا له "دائما الأمن والأمان". يذكر أن صحة الرئيس الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 85 عامًا ليست على ما يرام وكان قد تلقى العلاج في الخارج مرات عدة.

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية الاثنين متوجها إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

ونقل عباس على متن طوافة أردنية من مقره في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إلى عمان، حيث أدلى بتعليق موجز بخصوص وضع الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله قيد الإقامة الجبرية.

وقد أعلن عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون أنه "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".

وتتشابك الشؤون السياسية والأمنية الفلسطينية بشكل كبير مع الأردن حيث يعيش ما يزيد على مليوني لاجئ فلسطيني مسجل. والأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن هي أيضا الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.

وكان عباس قد دعا في يناير إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت لاحق هذا العام، فيما اعتُبر على نطاق واسع محاولة لتجديد تفويضه الديمقراطي وإعادة ضبط العلاقات مع واشنطن.

تجدر الإشارة إلى أن صحة عباس الذي يبلغ من العمر 85 عامًا ليست على ما يرام منذ فترة طويلة، وكان قد نُقل إلى أحد المستشفيات مصابا بالتهاب رئوي في عام 2018. كما عولج عباس، وهو مدخن شره، في مستشفى أمريكي في العام نفسه خلال رحلة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.