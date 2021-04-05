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بلينكن وحمدوك يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية في السودان

07:57 م الإثنين 05 أبريل 2021
بلينكن وحمدوك يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية في السودان

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الدعم الأمريكي لجهود الحكومة الانتقالية من أجل دفع عملية السلام ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، فضلا عن تعزيز الإصلاحات السياسية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال البيان إن وزير الخارجية الأمريكي رحب خلال الاتصال الهاتفي بإعلان المبادئ الأخير الذي تم توقيعه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عبد العزيز الحلو، مؤكدا على أهمية ضمان حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان.

وأوضح المتحدث أن الطرفين ناقشا مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وكذلك الحاجة إلى خفض التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا بشأن منطقة الفشقة، بما في ذلك الالتزام الذي أعرب عنه البلدان مؤخرا بالدخول في حوار لحل هذه القضية.

ومنذ نوفمبر الماضي توترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا مع إعلان السودان استعادة مناطق على الحدود مع إثيويبا استولى عليها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات تابعة لقبيلة الأمهرا لأكثر من 25 سنة.

وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالتوغل في أراض متنازع عليها واستهدافه مدنيين إثيوبيين.

كما تتعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة بسبب رفض إثيوبيا لمطلب السودان ومصر بالتوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد.

أنتوني بلينكن واشنطن عبد الله حمدوك السودان

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