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إيران: محادثات الثلاثاء لا تختلف عن سابقاتها ولا نجاح لها دون رفع العقوبات الأمريكية

02:55 م الإثنين 05 أبريل 2021
إيران: محادثات الثلاثاء لا تختلف عن سابقاتها ولا نجاح لها دون رفع العقوبات الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

جددت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين التأكيد على أن المحادثات المرتقبة غدا الثلاثاء في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني لا تختلف عن سابقاتها، وشددت على أنه لن يُكتب النجاح لأي محادثات دون رفع كامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطب زاده القول :"اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يوم الثلاثاء، لا يختلف عن الاجتماعات السابقة ... وجدول أعماله يركز على رفع العقوبات الأمريكية الجائرة عن إيران، وتنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها".

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة ستكون حاضرة في المحادثات التي ستشارك فيها إيران والقوى العالمية غدا في فيينا، فإن المسؤولين الإيرانيين يواصلون التأكيد على أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أيٍ من نظرائهم الأمريكيين.

وقال خطيب زاده :"إذا ما تمكّنا من الاتفاق على رفع شامل للعقوبات مع مجموعة 4+1 (الدول المتبقية في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي)، ووافقت هذه الدول على ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، فإن الطريق سيصبح مفتوحا".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية، مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية.

الخارجية الإيرانية طهران إيران العقوبات الأمريكية الملف النووي الإيراني

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