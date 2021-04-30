بايدين يحظر الرحلات الجوية من الهند إلى أمريكا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن قرر منع معظم الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة من الهند ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل حيث تكافح تلك الدولة الأسيوية لمواجهة أسوأ موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، وفقا لوكالة " بلومبرج" للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوصت بحظر السفر ، والذي لن ينطبق على مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين.

وأضافت في بيانها: "سيتم تنفيذ السياسة في ضوء ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 بشكل غير عادي والفيروسات المتحورة المتعددة والمنتشرة في الهند".

وسجلت الهند 387 ألف إصابة جديدة أمس الخميس، وهو رقم قياسي وحوالي 3500 حالة وفاة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية .