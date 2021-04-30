"لا تقترب من كحولي".. جدل في تركيا بعد منع بيع الخمور "لمحاربة كورونا"

كتبت – إيمان محمود

تشهد تركية حالة من الجدل في أعقاب تنفيذ قرار الحكومة التركية بحظر مبيعات المشروبات الكحولية مع بدء سريان قرار إغلاق يستمر حتى الـ17 مايو المقبل، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدى القرار أدى إلى حدوث إقبال شديد على شراء الكحول من جانب المستهلكين قبل بدء سريان الإغلاق، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية".

وبدأ الإغلاق في السابعة من مساء يوم الخميس 29 أبريل الجاري (بالتوقيت المحلي). ويستمر خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان وعيد الفطر. ومن المقرر أن تنتهي في الخامسة صباحًا (بالتوقيت المحلي) ليوم 17 مايو، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التركية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الوباء 4 ملايين و788 ألفا و700 حالة، في حين وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 39737، وفقًا للوزارة.

وبررت السلطات التركية قرار حظر بيع الخمور بأنه جاء للحدّ من انتشار الوباء في البلاد، لكن القرار أثار انتقادات وسخرية واسعة، خاصة بين أوساط المعارضة السياسية التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة فرض قيمه الدينية على الشعب.

وكانت هناك محاولات عديدة من جانب حكومة أردوغان لتقييد مبيعات التبغ والكحول في السنوات الأخيرة.

كما أصبح التدخين محظورًا الآن في الأماكن المغلقة. وفي عام 2013، أثار قرار بمنع الأكشاك من بيع الكحول بعد العاشرة مساء جدلًا كبيرًا في تركيا، ومنذ ذلك الوقت ازدادت الضرائب على الكحول وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المتاجر والمطاعم الحصول على ترخيص لبيع الكحول، بحسب موقع "تركيا الآن".

ودشّن أتراك هاشتاج "#alkolumedokunma" أي "لا تقترب من كحولي"، بحسب "تركيا الآن" التي نقلت عن الأحد المغردين قوله ساخرًا: "تركيا ستدخل التاريخ كأول دولة تهزم الفيروس بحظر الخمر".

كما هاجم النائب في البرلمان التركي عن المعارضة فيلي أغبابا القرار، قائلاً: "هذا الحظر ليس له علاقة بالوباء. فهو أيديولوجي بالكامل. وهو القشة الأخيرة في تدخل حزب العدالة والتنمية في نمط حياة البشر وليس الوباء".

وأضاف: "يقول مستشار الوزارة إن هدفنا الرئيسي هو منع الخمور في كل تركيا، هذه هي عقليتكم.. هذا هو هدفكم".

من جانبه، قال محرم إركي، الخبير القانوني في حزب الشعب الجمهوري، "هناك شيء ما يحدث هنا يجب أن نتعامل معه بجدية: التعدي على أنماط حياة الناس وحياتهم الخاصة، اعتداء على العدالة والحرية".

من جانبها، رفعت نقابة المحامين في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، دعوى في مجلس الدولة ضد حظر بيع المشروبات الكحولية.

وقالت النقابة في بيان إن "حظر بيع المشروبات الكحولية في أيام الإغلاق التام يُعد إساءة لاستخدام سلطة تقييد الحقوق الأساسية"، مطالبة بإلغاء القرار.

أما متاجر التجزئة التركية، فتحدت القرار بمواصلة بيع المشروبات الكحولية، اليوم الجمعة، حيث طالبت الحكومة بتقديم توضيح رسمي لقانونية هذا الحظر.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن سلاسل متاجر التجزئة ومتاجر المشروبات الكحولية في مدينتي اسطنبول وأنقرة واصلت بيع هذه المشروبات في أول أيام تطبيق الحظر المقرر استمراره حتى 17 مايو.