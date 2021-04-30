أوكرانيا تحظر دخول الأجانب القادمين من الهند اعتبارًا من الأحد المقبل

كييف - أ ش أ

قررت أوكرانيا، فرض حظر على دخول الأجانب القادمين من الهند اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 2 مايو.

وقال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "قررت حكومة أوكرانيا حظر عبور حدود الدولة يوم 2 مايو على الأجانب والأشخاص دون الجنسية الوافدين من الهند أو مكثوا في أراضيها لمدة 7 أيام على الأقل خلال الـ 14 يومًا الماضية".

وأكد ضرورة عزل المواطنين الأوكرانيين والأجانب المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا أو المتزوجين من مواطنين أوكرانيين في حالة وصولهم من الهند لمدة أسبوعين إلى جانب نتائج تحليل الـ"بي سي آر" للكشف عن كوفيد-19.