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أول تعليق من الولايات المتحدة على جملة اعتقالات لمسؤولين سابقين بارزين بالأردن

10:21 م السبت 03 أبريل 2021
أول تعليق من الولايات المتحدة على جملة اعتقالات لمسؤولين سابقين بارزين بالأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وكالات:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تدعم العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وأن المملكة شريط أساسي للولايات المتحدة وتدعمه بشكل كامل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعوية.

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم مطالبة ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين "التوقف عن تحركات ونشاطات تستهدف أمن الأردن"، لافتًا إلى أنه تم اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، ومسؤولين سابقين بارزين، في إطار تحقيقات حول استهداف أمن المملكة.

وأكد الحنيطي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت إن "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح". وأكد أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

الملك عبد الله الثاني وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا الأردن

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