مقتل وإصابة ١٠ أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية
مقديشو - (د ب أ)
أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء تفجير انتحاري في مقهى بالقرب من مركز للشرطة في مقديشو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شاهد عيان في موقع الهجوم يدعى أحمد جيدى، أن الانفجار تسبب في أضرار كبيرة ودمر الجدران المحيطة بالمقهى.
وقال المتحدث باسم الشرطة صادق عدن إن القتلى الستة جميعهم من المدنيين.
وكان أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في هجمات وقعت قبل الفجر على قاعدتين عسكريتين في الصومال، حسبما أعلن الجيش.
واستهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في إقليم شبيلي السفلى المضطرب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
203546
عدد المصابين
-
155448
عدد المتعافين
-
12084
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان