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إصابات كورونا حول العالم تتخطى 130 مليونًا

07:26 م السبت 03 أبريل 2021
إصابات كورونا حول العالم تتخطى 130 مليونًا

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 130 مليون حالة. وبلغت حالات الإصابة الأسبوعية في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ أواخر فبراير، رغم وصول عدد اللقاحات المعطاه إلى مستويات قياسية. وسجلت الهند أكبر عدد للحالات الجديدة منذ ذروة تفشي المرض في سبتمبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون سيضع بعد غد الاثنين خطة لإعادة فتح السفر وقد يتم تخفيف بعض إجراءات الحجر الصحي للبريطانيين الذين تم تطعيمهم. وقالت الصحيفة إن الشباب البالغين في المملكة المتحدة يمكن أن يتلقوا لقاحا جديدا من جرعة واحدة من إنتاج شركة جونسون آند جونسون بحلول يوليو.

ومددت الفلبين الإغلاق في مانيلا والمقاطعات المجاورة لمدة أسبوع على الأقل حيث وصلت حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوياتها في جنوب شرق آسيا.

وجاءت نتيجة فحص الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إيجابية بعد إجراء فحص أولي للأجسام المضادة لفحص إصابته بالحمى.

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