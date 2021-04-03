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إيطاليا: أضرار بمركز تطعيم بلقاح كورونا جراء انفجار قنبلتين حارقتين

07:26 م السبت 03 أبريل 2021
إيطاليا: أضرار بمركز تطعيم بلقاح كورونا جراء انفجار قنبلتين حارقتين

لقاح كورونا

روما - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة بريشيا بشمالى إيطاليا أصيب بأضرار جراء عبوتين حارقتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات كما لم يتضح مدى الضرر الذى خلفه الحادث.

كانت القنبلتان الحارقتان قد تسببتا فى تفجير جدار لأحد السرادقات من بين خسائر أخرى، حيث تظهر الصور التى التقطت فى موقع الحادث بوضوح علامة حرق كبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إعطاء التطعيمات سيستمر في الموقع.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة جمعت لقطات خاصة بكاميرات المراقبة من المنطقة وتقوم بمراجعتها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة.

وتحدث رئيس إقليم لومباردي ، حيث تقع مدينة بريشيا عن "هجوم حقير" في منشور له على "فيسبوك".

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