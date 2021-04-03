"تسمية الفاسدين".. عون يتحدث عن أول خطوة لمحاربة الفساد في لبنان
بيروت- (د ب أ):
دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السبت، إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد.
وقال عون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح".
واعتبر أن تعميم التهمة يصبّ في مصلحة الفاسدين" لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام."
يذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في اغسطس الماضي أن منطومة الفساد أكبر من الدولة.
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