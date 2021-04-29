عاصمة نيبال تدخل في إغلاق وسط ارتفاع إصابات كورونا

كاتماندو- (د ب أ):

قال مسؤولون إن وادي كاتماندو في نيبال دخل الخميس في إغلاق، وسط موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسوف يبقى الإغلاق ساريا لمدة أسبوع، وفقا لكالي براساد باراجولي، كبير مسؤولي منطقة كاتماندو.

وقال باراجولي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يمكن تمديد أمر الإغلاق لمدة أسبوع واحد على الأقل اعتمادا على وضع كورونا".

وتمنع إجراءات الإغلاق جميع الشركات والخدمات باستثناء الأساسي منها من العمل وتقيد الحركة العامة غير الضرورية في جميع المقاطعات الثلاث للوادي - كاتماندو ولاليتبور وبهاكتابور - وفقا للمتحدث باسم شرطة نيبال باسانتا بهادور كونوار.

وبإضافة وادي كاتماندو، هناك 15 منطقة على الأقل قيد الإغلاق في نيبال، بينما نظمت السلطات المحلية حركة الناس في المناطق المتاخمة للهند المجاورة.

ويمكن أن يواجه من يتحدى القيود المفروضة على الحركة العامة أو لا يرتدي الكمامة عقوبة السجن لمدة تصل إلى شهر أو دفع غرامة تصل إلى 500 روبية (4.20 دولار) أو كليهما، وفقا لكونوار.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في نيبال 312 ألفا و699 حالة، منها 30209 حالة نشطة و3211 حالة وفاة مؤكدة حتى أمس الأربعاء. وتم رصد حالات إصابة بالفيروس أيضا في معسكر قاعدة إفرست حيث ينتظر مئات المتسلقين الصعود النهائي إلى أعلى قمة في العالم.

ووفقا لوزارة السياحة النيبالية، حصل 408 متسلقين على تصاريح لتسلق جبل إيفرست في هذا الربيع.

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