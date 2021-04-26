جونسون ينفي تصريحًا بأنه يفضل رؤية تراكم الجثث على الأمر بإغلاق ثالث

06:37 م الإثنين 26 أبريل 2021
جونسون ينفي تصريحًا بأنه يفضل رؤية تراكم الجثث على الأمر بإغلاق ثالث

بوريس جونسون

لندن - (د ب ا)

رد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مزاعم بأنه قال إنه يفضل رؤية "الجثث تتراكم

بالآلاف" على الأمر بإغلاق ثالث وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ،وذلك وسط خلاف بشأن مزاعم بفساد حكومي.

كانت صحيفة "ديلي ميل" قد نشرت التصريح المزعوم لكن جونسون نفسه والمتحدث باسمه نفيا أنه أدلى بها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأثنين أنه يجري استجواب، سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس حول مجموعة من المزاعم ضد إدارة جونسون في جلسة برلمانية

وأضافت بلومبرج أنه سيتم أيضاء استدعاء وزير إلى مجلس العموم.

بوريس جونسون بريطانيا لندن سيمون كيس

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