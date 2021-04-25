الجيش اليمني: إيران تسعى لتحويل بلادنا إلى منصة لإطلاق حربها على المنطقة بأكملها

03:22 م الأحد 25 أبريل 2021
الجيش اليمني: إيران تسعى لتحويل بلادنا إلى منصة لإطلاق حربها على المنطقة بأكملها

الجيش اليمني

عدن- (أ ش أ(:

قال رئيس الإعلام العسكري في الجيش اليمني، العقيد يحيى الحاتمي، إن" إيران تسعى لتحويل اليمن إلى منصة لإطلاق جرائمها وحربها على المنطقة بالكامل".

وأضاف الحاتمي - في اتصال هاتفي مع قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد - أن: "المعركة في مأرب وحدت جميع اليمنيين من مختلف أطيافهم ضد أطماع إيران في المنطقة " .

وأشار إلى أن هناك ضغطا كبيرا من قبل إيران على الميليشيات الحوثية الانقلابية لتحقيق أي انتصارات في مأرب، مشددا على أن طهران لا يهمها الخسائر لأنها لا تخسر شيئا فالمقاتل يمني والضحايا يمنيين فهي تريد أن تحدث فراغا كبيرا في المجتمع اليمني و تدمره.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي دمر 5 عربات للميليشيات وأكثر من 13 طاقما عسكريا كان يقل تعزيزات للمليشيات الانقلابية في مأرب.

وأوضح أن الميليشيات تسعى بالإجبار والقوة وأساليب متعددة لاستغلال الشباب والعاطلين عن العمل وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، كما تحاول ميليشيا الحوثي تعويض خسارتها بالشائعات عن طريق وسائل إعلامها ومواقع التواصل وتعلن عن انتصارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأكد على أن الشعب اليمني يدرك الآن أن الميليشيات ليس لها من أمرها شئ وتتبع إيران، وما يتحكم في المعركة هم الخبراء الإيرانيون، مبينا أن هناك عزوفا كبيرا جدا عن تأييد هذه الميليشيات و بدأت الأصوات ترتفع من داخل صنعاء عن جرائمهم.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني عدن اليمن العقيد يحيى الحاتمي

الخبر التالى:

الاستخبارات البريطانية تراقب التزام الدول الأجنبية بتعهداتها المناخية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنهاء الدراسة وموقف الثانوية العامة.. 4 قرارات مهمة لوزارة التعليم بشأن العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا