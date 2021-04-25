الجيش اليمني: إيران تسعى لتحويل بلادنا إلى منصة لإطلاق حربها على المنطقة بأكملها

عدن- (أ ش أ(:

قال رئيس الإعلام العسكري في الجيش اليمني، العقيد يحيى الحاتمي، إن" إيران تسعى لتحويل اليمن إلى منصة لإطلاق جرائمها وحربها على المنطقة بالكامل".

وأضاف الحاتمي - في اتصال هاتفي مع قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد - أن: "المعركة في مأرب وحدت جميع اليمنيين من مختلف أطيافهم ضد أطماع إيران في المنطقة " .

وأشار إلى أن هناك ضغطا كبيرا من قبل إيران على الميليشيات الحوثية الانقلابية لتحقيق أي انتصارات في مأرب، مشددا على أن طهران لا يهمها الخسائر لأنها لا تخسر شيئا فالمقاتل يمني والضحايا يمنيين فهي تريد أن تحدث فراغا كبيرا في المجتمع اليمني و تدمره.

ولفت إلى أن طيران التحالف العربي دمر 5 عربات للميليشيات وأكثر من 13 طاقما عسكريا كان يقل تعزيزات للمليشيات الانقلابية في مأرب.

وأوضح أن الميليشيات تسعى بالإجبار والقوة وأساليب متعددة لاستغلال الشباب والعاطلين عن العمل وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، كما تحاول ميليشيا الحوثي تعويض خسارتها بالشائعات عن طريق وسائل إعلامها ومواقع التواصل وتعلن عن انتصارات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأكد على أن الشعب اليمني يدرك الآن أن الميليشيات ليس لها من أمرها شئ وتتبع إيران، وما يتحكم في المعركة هم الخبراء الإيرانيون، مبينا أن هناك عزوفا كبيرا جدا عن تأييد هذه الميليشيات و بدأت الأصوات ترتفع من داخل صنعاء عن جرائمهم.