حريق مستشفى ابن الخطيب: الداخلية العراقية تفيد بارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 82 قتيلا
بغداد- (بي بي سي):
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن حصيلة حادث الحريق الذي شب في مستشفى بالعاصمة بغداد ليلة أمس أرتفع إلى 82 قتيلا و110 جرحى.
وذكرت التقارير أن حادثا تسبب في انفجار اسطوانة أكسجين، مما أدى إلى اندلاع الحريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يتلقى فيه مصابو كورونا العلاج.
وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران، فيما كان الناس يفرون من المبنى.
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