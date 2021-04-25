فيروس كورونا: 350 ألف إصابة جديدة في الهند
نيودلهي- (بي بي سي):
سجلت الهند رقما قياسيا في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.
حيث شهدت البلاد حصيلة يومية للإصابات المؤكدة للفيروس بلغت 350 ألف إصابة جديدة بالإضافة إلى وفاة أكثر من 2700 من المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وتعاني المستشفيات من أجل توفير ما يكفي من الأوكسجين للمرضى الذين يتم رفض استقبال بعضهم.
وقررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.
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